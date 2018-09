Dupla é presa atacando caminhão-tanque na Dutra Dois ladrões de carga foram presos, por volta das 23h30 ontem, no momento em que a quadrilha da qual a dupla faz parte abordava um caminhão-tanque de combustível no posto Shell localizado no km 19,5 da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Várzea do Palácio, em Guarulhos, na Grande São Paulo.