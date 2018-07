Dupla é presa com 2 mil cápsulas de cocaína em SP

J.S.M., de 23 anos, e B.R., de 18, foram abordados por policiais militares na rua Niterói, Jardim Rochdale. J. tinha cicatrizes no braço esquerdo, nas pernas, na cabeça e no abdome; B. ostentava tatuagens de um peixe na perda direita, uma estrela na mão esquerda e a palavra "racionais" no braço direito.

Com a dupla, os PMs encontraram 45 cápsulas de crack e R$ 46. No barraco onde entrariam, foram apreendidas as cápsulas de cocaína, nove pequenos tijolos de crack, uma porção de cocaína num saco plástico e uma balança de precisão. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.