Dupla é presa com 250 pedras de crack no Rio Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira com 250 pedras de crack e mais de 60 trouxinhas de maconha na Favela da Chatuba, no município de Mesquita, Rio. Com a dupla também foi apreendida uma pistola calibre 380. Os suspeitos foram levados para a 54ª DP.