Dupla é presa com 372 aves silvestres em rodovia de São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) surpreendeu no início da madrugada desta quinta-feira, 19, dois homens com 372 pássaros silvestres num carro. As aves eram mantidas em caixas, escondidas dentro da lataria do veículo. A abordagem ocorreu na altura do quilômetro 498 da rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Segundo a PRF, o cabeleireiro Ricardo Dourado Reis Fontalan, de 27 anos, e o comerciante Paulo César Pereira de Lima, de 51 anos, ofereceram R$ 500 para não serem presos. Ao entregarem o dinheiro, acabaram presos por corrupção ativa. Para a polícia, a dupla contou que capturou as aves em Palmeira, no Paraná, para revendê-las em feiras livres na capital paulista. Depois de serem autuados por crime ambiental e corrupção na delegacia do município, Fontalan e Lima foram levados à Cadeia Pública de Jacupiranga. As aves - entre elas pintassilgos e canários-da-terra -, o automóvel e o dinheiro foram apreendidos.