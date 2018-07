Dupla é presa com munição igual á que matou soldado

Amarildo Nogueira Alves da Silva e Romário Barbosa de Jesus tentavam deixar a comunidade, vizinha do Complexo do Alemão, quando foram abordados por policiais do Batalhão de Campanha, com sede do 16º Batalhão, de Olaria. Não se sabe ainda se a dupla detida teve participação na morte de Fabiana ou se conhece os verdadeiros autores do assassinato. Até agora, quatro suspeitos foram presos e um menor está apreendido. A polícia investiga uma eventual participação deles no homicídio. Os dois presos foram encaminhados para a 22ª Delegacia, da Penha.

Um dos bandidos detidos pela polícia é o traficante conhecido como "Marcelinho da Cidade de Deus", que estava foragido desde maio de 2008 e tem sete mandados de prisão em aberto, entre eles um por homicídio e um por assalto a mão armada.