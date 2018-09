Dupla é presa em laboratório de drogas em BH

Após três meses de investigações, a Polícia Federal descobriu que a quadrilha trazia a droga de Foz do Iguaçu, Paraná, e estocava em um apartamento novo, de classe média, no bairro Castelo, em Belo Horizonte. A droga era preparada e vendida no pequeno laboratório, localizado no mesmo imóvel onde a droga era armazenada.

Hoje à tarde, os agentes fizeram buscas no local e apreenderam cloridrato de cocaína, duas armas, joias, uma balança de precisão e produtos químicos como lidocaína e ácido bórico.

Após serem ouvidos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, os presos serão encaminhados à Penitenciária Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça. Os acusados responderão pelo crime de trafico interestadual de drogas, com penas previstas de 5 a 15 anos de reclusão.