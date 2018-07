Dupla é presa em SP com distintivos da Polícia Civil

Os dois estavam dentro de um carro Golf preto, na Avenida Governador Carvalho Pinto, quando detidos. Dentro do veículo, os policiais encontram ainda um giroflex (aparelho luminoso para carro de polícia) e vários celulares.

Segundo soldado Emerson Trado, membro da equipe da Força Tática do 51º Batalhão da Polícia Militar, que efetuou a prisão, o mais provável é que os criminosos fossem "gansos". Esse termo é usado para identificar pessoas que se passam por policiais, com o auxílio destes, para intermediar transações com criminosos ou praticar extorsão.

Os criminosos foram encaminhados ao 10º DP e devem responder por usurpação de função pública e falsidade de identidade pública.