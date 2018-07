Dupla é presa na BA por dar o 'golpe do dólar preto'

Para aplicar o golpe, os bandidos vendem o dólar e a vítima, ao abrir o pacote com o dinheiro, percebe que apenas as notas na parte superior e visível eram dólares verdadeiros e no interior do pacote continha apenas papel pintado na cor preta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma senhora relatando que o irmão fora vítima do golpe, solicitou apoio dos policiais para abordar dois homens que fugiram em um veículo Hyunday, com destino à cidade de Vitória da Conquista.

A vítima, um empresário da região de Boa Nova, na tentativa de comprar dólares americanos, entregou para os dois homens a quantia em dinheiro e recebeu um pacote, aparentemente, contendo diversas notas de dólares. Ao abrir o pacote, porém, descobriu a fraude.

Os suspeitos foram abordados no quilômetro 814 da BR-116, No porta-malas do carro era transportada uma caixa contendo uma grande quantidade de cédulas de reais. Evenilson Pereira da Silva, de 42 anos, e José Lúcio Antunes Costa, de 52 anos, forma presos em flagrante pelo crime de estelionato, sendo encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária, juntamente com as supostas vítimas para a elucidação dos fatos.