Dupla é presa na Dutra, em caminhão roubado Dois homens foram presos hoje pela manhã após serem flagrados pela polícia em um caminhão roubado, na altura do km 230 da rodovia Presidente Dutra. Dentro do veículo estava uma carga de tecido, também roubada. A dupla foi presa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o delegado Hélio Bressan, responsável pelo caso, os policiais estavam em uma operação de investigação de grupos especializados em roubo de carros e acabaram flagrando a dupla dentro do caminhão com um revólver calibre 38.