Dupla é presa por espancar homem em SP

O crime ocorreu na Rua Padre Belchior de Pontes, enquanto a vítima estava com a namorada. A dupla começou a discutir com o homem e o agrediu com diversos golpes na cabeça, até que ele ficou inconsciente. A mulher que estava no local pediu ajuda da Polícia Militar, que encontrou os dois rapazes, de 23 e 19 anos, fugindo da região.

Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Embu gravaram a ação dos jovens e, após assistir, o delegado plantonista decidiu indiciar ambos por tentativa de homicídio. A dupla deverá ser transferida para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itapecerica da Serra.