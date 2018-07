Dupla é presa por roubos na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Dois homens suspeitos de roubos em bairros da zona sul do Rio foram presos na tarde da quarta-feira, 13, pela Polícia Civil. Os presos têm registro por roubos e mandados de prisão decretados.

Jorge Luiz Tavares Nogueira, de 34 anos, e Alexandre Batista de Souza, de 38 anos, foram detidos na saída do Túnel do Pasmado, no sentido enseada de Botafogo. O túnel fica no bairro de Botafogo e faz a ligação entre Copacabana e Urca.

A dupla já era investigada pela delegacia de Botafogo e é apontada como responsável por assaltos em Copacabana, Botafogo e Flamengo, bairros da zona sul.

De acordo com a polícia, Jorge Luiz tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais pelo crime de roubo qualificado. No 10º Distrito Policial, foi constatado que ele estava foragido do sistema penitenciário desde o inicio deste ano.

Alexandre Batista tem antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto e posse de arma de fogo. Contra Batista havia dois mandados de prisão pelo crime de roubo nas cidades de Luziânia e Brasília, no Distrito Federal.