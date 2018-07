Dupla é presa por vender haxixe em prédio de luxo na BA Dois jovens de 26 anos foram presos em flagrante, na tarde desta quarta-feira (14), por vender haxixe a universitários em um apartamento no bairro do Caminho das Árvores, de classe média-alta, em Salvador. Morador do imóvel, Felipe Veiga Gama foi flagrado por policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) junto com Pietro Scolaro pouco depois de vender porções do entorpecente a três universitários, que também foram detidos e liberados depois de prestar depoimento.