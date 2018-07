Dupla eliminação de Daniel em Bangcoc A terça-feira foi sombria para o gaúcho Marcos Daniel. O tenista amargou duas eliminações, ontem, no Torneio de Bangcoc, na Tailândia. E diante do mesmo algoz, o austríaco Jürgen Melzer. No jogo de simples, o brasileiro perdeu por 6/3 e 6/2. Nas duplas, com Thomaz Bellucci, caiu diante de Melzer e Julien Knowle por 7/5, 5/7 e 10/2 no super tie-break. Hoje Bellucci pega Viktor Troicki.