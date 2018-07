Dupla em moto roubada morre após perseguição Dois homens ocupando uma moto roubada morreram ontem à noite após trocarem tiros com policiais em Barueri (Grande SP). O suspeito que estava na garupa, um rapaz de aproximadamente 25 anos, ainda não identificado, mas possivelmente era um foragido, pois usava uma calça de Centro de Detenção Provisória (CDP). Após ser baleado, caiu na rodovia, próximo ao pedágio do quilômetro 20, quebrou o pescoço e morreu no local.