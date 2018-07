Dupla enfrenta PMs da Rota e leva a pior em Diadema São Paulo, 7 - Uma abordagem a uma Fiat Palio, ocupado por dois homens suspeitos, gerou uma troca de tiros entre a dupla e policiais militares de uma viatura de Comando das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), por volta das 18 horas de sexta-feira, 6, na altura do nº 1.350 da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, junto ao acesso à Rodovia dos Imigrantes, no Jardim das Nações, próximo à região central de Diadema, no Grande ABC.