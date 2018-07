Dupla envolvida em resgate de preso se entrega em SP Dois suspeitos de resgatar um preso do Hospital Municipal Doutor Alexandre Zaio e invadir durante a fuga uma casa na Vila Taquari, zona leste de São Paulo, se entregaram à polícia no início da noite de hoje. Duas pessoas mantidas reféns foram libertadas ilesas, numa ação que envolveu policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE).