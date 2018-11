Dupla faz 11 reféns em salão de cabeleireiro em SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma denúncia levou os policiais até o local. Em frente ao estabelecimento, os agentes viram um homem e pediram para que se aproximasse. Ele passou a atirar para dentro do salão, em direção à cozinha. Vendo os reféns, os policiais iniciaram uma negociação com os assaltantes, que exigiram a integridade física e a presença de um advogado para libertar os que estavam no salão.

Assim que os 11 reféns foram soltos, os suspeitos foram presos. Com eles, os policiais apreenderam um revólver e uma pistola, além de munições. Os criminosos foram encaminhados ao 72º DP (Vila Nova Cachoeirinha).

As vítimas informaram à polícia que um outro homem e uma mulher estavam com a dupla, mas fugiram com a chegada da polícia. Os suspeitos levaram documentos, tesouras, cinco celulares e cerca de R$ 270. As armas apreendidas serão examinadas pelo Instituto de Criminalística. Foi solicitada perícia no local e a Polícia Civil investiga o caso.