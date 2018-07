Dupla faz família de empresário refém por 8h na PB Cinco mulheres, sendo a esposa de um empresário, as duas filhas, a nora e uma secretária, foram mantidas reféns por dois criminosos por quase 8 horas no interior do apartamento da família na Avenida Cabo Branco, na orla da Praia de Cabo Branco, região nobre de João Pessoa (PB). As vítimas foram liberadas ilesas.