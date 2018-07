Dupla faz mais de 30 reféns por 1h em ônibus na PB Mais de 30 passageiros de um ônibus foram feitos reféns durante uma tentativa de roubo na noite de ontem em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a polícia, dois homens invadiram o coletivo e anunciaram o assalto. Com a chegada dos agentes, eles fizeram os passageiros reféns, que foram obrigadas a deitar no chão do veículo. Ninguém ficou ferido.