Dupla feminina surpreende e tem chance de medalha na vela

A dupla de velejadoras Fernanda Oliveira e Isabel Swan obtiveram bons resultados nas regatas desta sexta-feira e conseguiram subir para a quarta posição na colocação geral faltando duas regatas para a grande final na classe 470. Oliveira e Swan conquistaram o segundo e o sexto lugares nas duas competições, o que as colocou mais próximas do pódio na final, marcada para o domingo 18. As lideres no ranking geral são as Austríacas Elise Rechichi e Tessa Parkinson. A regata final tem pontuação dobrada e, diferentemente das outras nove regatas da campanha, não pode ser descartada se for o pior resultado individual da dupla. Na primeira regata do dia, a dupla esteve em segundo lugar nas duas primeiras marcações, porém perdeu velocidade na virada do percurso e acabou em sexto, assim como aconteceu nas regatas realizadas na quarta-feira. Depois, na segunda regata desta sexta-feira, já familiarizadas com as dificuldades da raia, as brasileiras mantiveram a vice-liderança ao longo do trajeto e concluíram atrás apenas das israelenses Nike Kornecki e Vered Buskila, que estão na terceira colocação geral. O vento fraco na raia de Qingdao fez com que as regatas começassem com atraso e entrassem noite à dentro. Psicológica "Foi uma regata muito psicológica. Tinha que estar com a cabeça no lugar, preparada pra velejar até no escuro e manter a esperança, acreditar", afirmou à BBC Brasil Isabel Swan que participa pela primeira vez de uma Olimpíada. Oliveira já participou de dois Jogos Olímpicos e prefere não se impressionar com os resultados desta sexta-feira. "Pra mim é mais fácil eu ser pé no chão. Assim como hoje a gente fez um dia bom hoje, amanhã outras pessoas podem ter um dia bom.", disse Oliveira à BBC Brasil. "Claro que a gente torce e pensa positivo e espera que amanhã seja um dia bom de novo pra gente, mas prefiro deixar para ver como as coisas vão acontecendo sem criar muita expectativa", explicou a velejadora. Oliveira e Swan disputam mais duas regatas em Qingdao no sábado e se conseguirem se manter entre as 10 primeiras, deverão participar da final no domingo 18. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.