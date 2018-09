Dupla invade banco e foge com armas dos vigias em SP Pelo dois homens invadiram hoje uma agência do banco Santander no bairro Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (PM), a dupla tentou sem sucesso roubar a agência e fugiu levando as três armas dos vigilantes. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (DP), da Lapa.