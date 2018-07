Dupla invade bar e mata um em Diadema Por volta das 21 horas de segunda-feira, 15, dois ocupantes de uma moto invadiram um bar, na altura do nº 331 da Rua Barão de Uruguaiana, no Jardim Ruyce, em Diadema, no Grande ABC, e descarregaram uma pistola contra os irmãos Genivaldo Paes Bezerra, de 27 anos, e José Geraldo Bezerra, cuja idade não foi informada.