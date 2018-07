Dupla invade casa de ministro do STF em São Paulo Dois homens foram presos, às 5h30 desta manhã, após invadirem a residência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Antonio Cezar Peluso, na região do Planalto Paulista, zona sul da cidade de São Paulo. Policiais militares do 12º Batalhão foram acionados pelo caseiro da residência que percebeu o momento em que J.A.S., de 16 anos, e Alessandro Rodrigues Chaves, de 24 anos, entraram no imóvel. A casa foi cercada rapidamente e a dupla se entregou sem resistência. Os assaltantes, armados com duas pistolas, uma delas com silenciador, foram encaminhados ao 27º Distrito Policial, de Moema. O caseiro, que era a única pessoa dentro do imóvel no momento da invasão, nada sofreu.