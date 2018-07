Dupla invade casa e amarra empregada em SP

Na fuga, a dupla levou um Toyota Fielder do proprietário da casa. A filha dele, ao chegar ao imóvel, encontrou a vítima amarrada e amordaçada, acionando a Polícia Militar em seguida. Com ferimentos leves e abalada, a empregada foi atendida no Hospital das Clínicas.

Segundo a polícia, os criminosos estavam encapuzados. Os moradores da residência invadida irão fazer um levantamento do que foi roubado e posteriormente devem registrar boletim de ocorrência no 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi. Os bandidos continuam foragidos.