Dupla leva quase R$ 15 mil da tesouraria do Flamengo Um assalto, de apenas cinco minutos, à tesouraria, e que rendeu a três criminosos R$ 14.400,00 na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio, no final da tarde de sexta-feira, 8, é suspeito de ter a participação de algum funcionário do clube, segundo o que a polícia apurou após depoimentos colhidos na 14ª Delegacia, do Leblon, pela delegada Flávia Barros.