Dupla leva R$ 251 mil de casa de câmbio em Congonhas Dois homens armados assaltaram uma casa de câmbio instalada no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no fim da noite de ontem. A dupla, vestida com terno e usando peruca, chegou ao local por volta das 22 horas, quando um dos funcionários fechava o estabelecimento. Ele foi rendido e o outro funcionário foi obrigado a entregar o dinheiro do cofre.