Dupla mata motoqueiro no viaduto do Gasômetro, no Rio Um motoqueiro foi morto a tiros, por volta das 19h de ontem, no momento em que trafegava no viaduto do Gasômetro, no Caju, região da zona portuária do Rio. Fábio Luiz da Cunha, de 44 anos, seguia no sentido Ponte Rio-Niterói quando foi abordado por dois homens também em uma moto.