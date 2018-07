Dupla mata segurança de casa de shows após discutir

Segundo testemunhas, a dupla estava na "Arena Sertaneja" e queria sair sem pagar, para ir até o carro e retornar com a mesma comanda. Diante da negativa dos seguranças, houve um bate-boca e eles concordaram em pagar antes de sair. Alguns minutos depois, voltaram armados com uma pistola .765 e um revólver calibre 38 e atiraram várias vezes na direção das vítimas, que estavam na porta.

A dupla fugiu em alta velocidade em um Voyage vermelho, no sentido bairro, após atravessar o canteiro central da avenida. Edson Aparecido Prado, 34 anos, foi atingido no tórax e morreu a caminho do hospital, segundo a polícia. Outros dois seguranças estão internados em estado estável no Hospital de Ermelino Matarazzo. O crime foi registrado no 24º DP (Ponte Rasa).