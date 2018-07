Dupla passa uma década presa preventivamente

O habeas corpus foi concedido depois que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com o pedido. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após o órgão levar o caso ao Superior Tribunal Federal (STF) alegando demora no julgamento do processo.

A Defensoria pretende agora levar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e solicitar a punição do Estado por excesso de prisão preventiva. Os defensores ficaram sabendo da situação dos dois após visitas a penitenciárias.