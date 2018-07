Dupla presa ao comprar com cartões de refém em SP

A dupla, em posse dos cartões da vítima, havia comprado perfumes e calçados e levantou suspeita nos seguranças do shopping, que acionaram a PM. Os dois bandidos passavam pelos mesmos lugares, conversando ao telefone e com atitudes que demonstravam preocupação com a possibilidade de estarem sendo observados. O terceiro bandido, que continua foragido, estava armado com um revólver cromado e mantinha a vítima refém, circulando com um Fiat na região da Marginal do Pinheiros. Ao entrar em contato com os comparsas, percebeu que a dupla havia sido presa e resolveu fugir, liberando o consultor próximo à Marginal.

Os dois presos foram identificados como Rafael Costa Gonçalves e Jefferson Silvino de Lara, ambos de 27 anos e com passagens pela polícia. Rafael estava em liberdade condicional. O carro e os cartões da vítima foram recuperados pelos policiais. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.