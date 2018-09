Dupla presa durante sequestro relâmpago em Osasco

Um funcionário do fotógrafo havia saído do veículo para entregar um CD em um dos apartamentos e testemunhou o patrão e a criança sendo dominados e obrigados a deixar o local com os bandidos. O rapaz, então, acionou a PM. Cerca de 20 minutos depois, policiais militares do 42º Batalhão encontraram o veículo na avenida Edmundo Amaral, no bairro Piratininga, ainda na mesma região. Os criminosos, que seguiam para um segundo caixa eletrônico, já haviam levado as vítimas até a loja de conveniência de um posto de gasolina na mesma avenida para sacar dinheiro, mas o fotógrafo se recusou a realizar o saque e apanhou dos assaltantes.

Cercados pelos policiais, os dois bandidos - Michael Wanderson Ferreira Lima, de 20 anos, e o adolescente, de 17 - foram dominados e encaminhados do 10º Distrito Policial de Osasco. Segundo os policiais, a vítima não sabia que a dupla não portava uma arma de verdade e mesmo assim arriscou a vida negando-se a tirar dinheiro do caixa eletrônico.