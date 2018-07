Dupla presa leva PM até refinaria de drogas em SP

Lá foram encontrados dois tijolos de maconha, um tijolo de crack, pasta-base de cocaína, duas submetralhadoras, 15 munições, quatro carregadores, 1.022 cápsulas plásticas contendo crack, 750 recheadas de cocaína, além de material diverso para o refino e embalagem da droga. Na casa não havia ninguém e, segundo a PM, a dupla escondia na roupa R$ 416,00, valor proveniente da venda da droga. Um caderno com anotações da contabilidade do tráfico também foi apreendido dentro da residência. A dupla foi autuada em flagrante no 7º Distrito Policial, da Lapa.