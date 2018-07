Dupla que agia em bairros nobres de SP é presa pela PM

Todas recentes, cinco das vítimas da dupla, que há pelo menos 1 mês vinha atuando no Morumbi e Cidade Jardim, na zona sul, e Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, haviam comparecido no plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, até as 2 horas desta madrugada e reconheceram os criminosos, identificados como Donner de Almeida Araújo, de 27 anos, que já tem passagem por roubo, e Kid Douglas Santos da Silva, 29.

"Há pelo menos um mês nós já tínhamos as características físicas dois criminosos. Hoje (segunda-feira) recebemos os dados de uma moto que estaria realizando roubos na região. Em patrulhamento próximo da favela, localizamos o veículo, que já havia sido abandonado por um rapaz de carregava uma mochila e corria. Além dele, prendemos o outro, que estava dentro de uma casa.", relatou o tenente PM Chammas.

Dentro da mochila e no interior da casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre 7.65, cerca de R$ 11 mil, nove relógios, carteiras, quatro celulares, uma câmara fotográfica, uma corrente de ouro e cartões bancários. As duas motos, uma Yamaha 660R e uma Yamaha Ténéré XTZ 250, ambas sem queixa de roubo ou furto, mas que, segundo os policiais, eram utilizadas nas ações, foram apreendidas durante o flagrante.