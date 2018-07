Dupla que atirou em vice-prefeito na Bahia é presa

A mulher que estava com ele também foi ferida no braço. Os assaltantes fugiram num Celta que havia sido roubado anteriormente. Segundo a polícia, um adolescente de 16 anos também participou do roubo e está sendo procurado.

Os rapazes já haviam sido presos logo após o crime, mas acabaram sendo liberados por não terem sido reconhecidos pelas vítimas. As investigações foram retomadas, mas a conclusão apontou novamente os dois como os autores do roubo. A delegada Maritta Souza, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), agora apura os motivos que levaram as vítimas a omitir o verdadeiro local do crime e a negar o reconhecimento dos ladrões.