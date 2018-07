Dupla que clonava cartões de idosos é presa em SP Agentes da Polícia Civil prenderam na manhã desta sexta-feira uma dupla que clonava cartões de idosos para realizar saques e pedidos de empréstimos. As prisões são resultado de uma investigação da polícia. De acordo com agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ação da dupla foi descoberta ao investigar um esquema que envolvia uma facção criminosa.