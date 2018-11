Dupla que matou rapaz é acusada de homicídio doloso O juiz Sérgio Araújo Gomes, da 2ª Vara do Júri de Campinas, aceitou denúncia de homicídio doloso duplamente qualificado, feita pelo promotor do Júri Fernando Viana contra os empresários Adriane Aparecida Pereira Diniz Ignácio de Souza e Fabrício Narciso Rodrigues da Silva. Viana denunciou os empresários pela morte do lutador de jiu-jítsu Kaio César Alves Muniz Ribeiro, de 23 anos, no dia 18 de novembro, atropelado durante um racha.