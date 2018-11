Dupla que roubava cabos telefônicos é presa em SP Dois integrantes de uma quadrilha especializado em furto de cabos telefônicos no Estado de São Paulo foram presos hoje. O grupo se passa por uma empresa terceirizada em telefonia, utilizando uniformes similares aos dos funcionários, crachás, carros com logomarcas e até cavaletes de sinalização para dar segurança no trabalho.