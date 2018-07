Dupla que roubava carros de luxo é presa em SP

A dupla se preparava para remover um utilitário de luxo Porsche Cayenne, roubado havia 12 dias na mesma área quando foi surpreendida, na Mooca. Um dos envolvidos ainda tentou fugir, mas acabou detido por integrantes da 1ª Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (Divecar) e do Deic.

Os policiais flagraram a chegada dos estudantes Denis Grecco do Carmo, de 22, e Caio Martinez, de 21 na Praça Mario Fontana. Eles estavam em um Fiat Uno da mãe de Martinez. Carmo desceu do carro e, com uma chave, entrou no utilitário de luxo.

A passagem do utilitário foi obstruída pelos policiais. Carmo atingiu a viatura, mas se rendeu. Martinez partiu em uma fuga em alta velocidade. Acabou batendo o carro em um poste na Rua Domingos Fonseca e foi detido.