Dupla que simulava blitz para roubar é presa em SP

A quadrilha era investigada havia 60 dias por roubo de veículos e envolvimento com ataques a transportadoras instaladas na região. O bando simulava uma blitz para depois anunciar o roubo.

A equipe deteve os acusados dentro de um carro roubado e apreendeu no interior do veiculo três pistolas, um distintivo de investigador e fitas adesivas utilizadas para imobilizar as vítimas. Os acusados portavam pistolas com os calibres .40 e 9mm, ambos restritos ao uso policial e das forças armadas.

A dupla foi atuada por receptação e porte de arma. Vítimas desse tipo de ataque serão chamadas para realizar o reconhecimento dos presos.