Dupla recolhe lixo para fazer esculturas nas ruas de SP É possível afirmar que fazer arte do lixo é a maneira mais intensa de aderir ao conceito da reciclagem. ?Nosso trabalho é visceral?, concordam, quase em uníssono, os artistas plásticos paulistanos Rodrigo Machado, de 36 anos, e Pado, como é conhecido Cleber Padovani, de 27. Desde o início do ano, eles vêm espalhando pela cidade curiosas esculturas construídas com tranqueiras encontradas pelas ruas. ?É o nosso tapão na orelha da sociedade?, explica Rodrigo, ensaiando um discurso ecologicamente correto.