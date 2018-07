Dupla Sena acumula e deve chegar a R$ 3,6 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 840 da Dupla Sena, e o prêmio acumulou em R$ 3,6 milhões. No segundo sorteio, fizeram a Quina 56 apostadores (prêmio de R$ 2.148) e acertaram a Quadra 2245 apostadores (prêmio de R$ 76). Os números sorteados foram: