Dupla Sena acumula e deve ir a R$ 1,7 milhão Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Dupla Sena nem no primeiro nem no segundo sorteio. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 1,7 milhão no próximo concurso. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 04 - 08 - 10 - 22 - 35 - 37 e no segundo sorteio, 04 - 07 - 10 - 13 - 18 - 24.