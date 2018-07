Dupla Sena acumula e deve ir a R$ 1,8 milhão Ninguém acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 848 da Dupla Sena e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,8 milhão. No segundo sorteio, fizeram a Quina 15 apostadores (prêmio de R$ 6.573) e acertaram a Quadra 1702 apostadores (prêmio de R$ 82). Os números sorteados foram: primeiro sorteio - 04 - 20 - 21 - 27 - 43 - 49; segundo sorteio - 17 - 34 - 36 - 43 - 44 - 48.