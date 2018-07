Dupla Sena acumula e poderá pagar R$ 650 mil O prêmio da Dupla Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 650 mil no próximo sorteio, na sexta-feira, 21/9. Nenhuma aposta acertou os números das faixas principais do concurso 1.108, primeiro e segundo sorteios, realizados ontem, 18/9, na cidade de São Mateus (ES). No primeiro sorteio, 18 apostas fizeram a quina e receberão R$ 5.478,20. Ainda no primeiro sorteio, 1.211 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 77,54. Acertam a quina no segundo sorteio 47 apostas. Cada uma delas receberá R$ 2.098,04. Fizeram a quadra no segundo sorteio 2.028 apostas. Cada uma delas ganhará R$ 46,30. As dezenas sorteadas foram: 20 - 22 - 33 - 35 - 40 - 46 (primeiro sorteio), e 09 - 18 - 25 - 30 - 37 - 45 (segundo sorteio).