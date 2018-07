Dupla Sena acumula e poderá pagar R$ 700 mil O prêmio da Dupla Sena acumulou e poderá pagar R$ 700 mil no próximo sorteio, na sexta-feira, 28/9. Nenhuma aposta acertou os números das faixas principais do concurso 1.110, primeiro e segundo sorteios, realizados hoje, 25/9, na cidade de Mangaratiba (RJ). No primeiro sorteio, 46 apostas fizeram a quina e receberão R$ 2.053,94. Ainda no primeiro sorteio, 2.420 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 37,18. Acertam a quina no segundo sorteio 28 apostas. Cada uma delas receberá R$ 3.374,33. Fizeram a quadra no segundo sorteio 1.687 apostas. Cada uma delas ganhará R$ 53,33. As dezenas sorteadas foram: 03 - 07 - 10 - 13 - 46 - 48 (primeiro sorteio), e 05 - 16 - 23 - 24 - 39 - 49 (segundo sorteio).