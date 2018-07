Dupla Sena: apostador leva R$ 140 mil, no 2º sorteio O prêmio da Dupla Sena acumulou e pode chegar a R$ 500 mil no próximo sorteio, na sexta-feira, 14/09. Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 1.106, primeiro sorteio, realizado hoje, 11/09, em Diamantina (MG). Acertam a quina 44 apostas, e cada uma delas receberá o valor de R$ 2.392,00. Ainda no primeiro sorteio, fizeram a quadra 2.277 apostas, e cada uma delas receberá o valor de R$ 44,02.