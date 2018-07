Dupla Sena: prêmio do 2º sorteio sai para aposta do RS O prêmio da Dupla Sena acumulou e pode chegar a R$ 5,5 milhões no próximo sorteio, na sexta-feira, 17. Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 1.098, primeiro sorteio, realizado hoje, 14, na cidade de Sorocaba (SP). Entretanto, no segundo sorteio houve uma aposta ganhadora, feita na cidade de Portão (RS). O vencedor levará o prêmio de R$ 278.768,05. As dezenas sorteadas foram: 08 - 10 - 26 - 29 - 32 - 43 (primeiro sorteio), e 02 - 23 - 31 - 32 - 39 - 47 (segundo sorteio).