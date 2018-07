Dupla sertaneja que furtava joalherias em SP é libertada

A dupla sertaneja, conhecida como Dudu di Valença e Rodrigo, foi presa em Ibitinga, no dia 10 de maio. No bolso de um dos rapazes que deixava uma joalheria foi encontrado um anel no valor de R$ 3 mil. Em um carro estacionado a alguns metros do local, a polícia flagrou seu irmão, que tinha joias de outra loja no valor de R$ 15 mil.

Segundo Marcos Vasconcelos, investigador da polícia de Ibitinga, uma das joalherias assaltadas enviou à polícia fotos dos bandidos. As imagens foram distribuídas pelas joalherias locais e os irmãos acabaram reconhecidos.