Dupla sertaneja Rud e Robson estreia em trio elétrico Convidados pela banda Jammil e Uma Noites, os cantores sertanejos Rud e Robson fizeram na quinta noite de folia em Salvador a estreia num trio elétrico. A dupla participou da apresentação do bloco Balada, quando este passou pelo camarote em que estava, e cantou o sucesso "A chapa vai esquentar", que incendiou o Circuito Dodô (Barra-Ondina). Quem também fez uma aparição no trio foi o cantor e compositor Caetano Veloso, que cantou junto com a banda de axé no início da apresentação.