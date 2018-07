Dupla simula assalto a fotógrafa para não pagar álbum

Na hora do pagamento, um homem encapuzado e armado rendeu as duas e levou o álbum de fotografias. Vanessa e a fotógrafa foram até a 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes) para registrar o crime. Pela descrição do criminoso e do carro em que ele estava, policiais militares chegaram a Marcelo de Araújo Oliveira, 28 anos, que foi reconhecido pela vítima do suposto assalto.

Com a chegada de Marcelo à unidade policial, os agentes desconfiaram do comportamento de Vanessa e, após interrogatório, descobriram que os dois eram comparsas no roubo dos pertences da fotógrafa. De acordo com informações dos policiais, a mulher teria pedido a Marcelo que a ajudasse, já que não tinha dinheiro para pagar o álbum de fotos. Vanessa foi autuada por roubo qualificado e estelionato e Marcelo por roubo qualificado.